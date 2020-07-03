ЕГЭ 2020: первые экзамены сдали в Иркутской области

3 Июль 2020 2020-07-03T14:20:04+03:00

Это был ЕГЭ по информатике, литературе и географии

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В Иркутской области стартовал очный этап единого государственного экзамена. Так, в областном центре ЕГЭ предстоит сдать 3 801 выпускнику. Первый экзамен прошел сегодня, 3 июля, по информатике и ИКТ, географии и литературе.

«В Иркутске в школах организованы 14 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них соблюдены дополнительные меры безопасности: проводится дезинфекция помещений, установлены дозаторы с антисептиками и по возможности обеззараживатели воздуха», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

На входе дежурят медики. Они измеряют выпускникам температуру с помощью бесконтактных термометров. А в аудиториях расставлены парты так, чтобы была соблюдена дистанция. Ребят рассаживают в шахматном порядке. Все работники пунктов в масках и перчатках.

Напомним, ЕГЭ 2020 проводится по 15 предметам: русский язык, профильная математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки, информатика.

Следующий ЕГЭ состоится 6 и 7 июля по русскому языку, 10 июля выпускники будут сдавать профильную математику, 13 июля – историю и обществознание, 16 июля – обществознание и химию, 20 – иностранные языки (письменная часть), 22, 23 – иностранные языки (устная часть), 24 и 25 июля оставлены под резервные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU