2020-07-03T14:41:07+03:00
Общество

С 1 июля знак «инвалид» в Иркутской области не выдают

Автомобилисты Приангарья будут получать льготу в электронном виде
Яна ЛИСИНА
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С 1 июля изменена схема получения льготной парковки для людей с инвалидностью.С 1 июля изменена схема получения льготной парковки для людей с инвалидностью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Иркутской области больше не выдают автомобильные знаки «инвалид». Впрочем, так теперь по всей стране. 1 июля вступили в силу изменения в федеральное законодательство.

«Теперь после освидетельствования и признания человека инвалидом вся информация из бюро медико-социальной экспертизы автоматически будет поступать в Федеральный реестр инвалидов», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Для получения льгот на парковку нужно подать заявление в электронном виде на портале госуслуг, или через личный кабинет в системе Федерального реестра инвалидов. Заявление можно подать также и через МФЦ.

«Сотрудники ГИБДД будут проверять информацию не по знаку «Инвалид», а по номеру автомобиля» – уточнила главный эксперт по медико-социальной экспертизе в Иркутской области Наталья Рыбченко.

Знак со сроком действия «бессрочно», который инвалиды получили до июля 2020 года, сдавать не нужно. Но сведения в Федеральный реестр инвалидов подавать придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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