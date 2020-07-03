С 1 июля знак «инвалид» в Иркутской области не выдают
В Иркутской области больше не выдают автомобильные знаки «инвалид». Впрочем, так теперь по всей стране. 1 июля вступили в силу изменения в федеральное законодательство.
«Теперь после освидетельствования и признания человека инвалидом вся информация из бюро медико-социальной экспертизы автоматически будет поступать в Федеральный реестр инвалидов», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Для получения льгот на парковку нужно подать заявление в электронном виде на портале госуслуг, или через личный кабинет в системе Федерального реестра инвалидов. Заявление можно подать также и через МФЦ.
«Сотрудники ГИБДД будут проверять информацию не по знаку «Инвалид», а по номеру автомобиля» – уточнила главный эксперт по медико-социальной экспертизе в Иркутской области Наталья Рыбченко.
Знак со сроком действия «бессрочно», который инвалиды получили до июля 2020 года, сдавать не нужно. Но сведения в Федеральный реестр инвалидов подавать придется.
ИСТОЧНИК KP.RU