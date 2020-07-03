2020-07-03T15:31:31+03:00
Спорт

Игроки ХК «Байкал-Энергия» встретятся с иркутскими болельщиками 6 июля

Встреча состоится на стадионе «Труд»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Игроки ХК «Байкал-Энергия» встретятся с иркутскими болельщиками 6 июля. Фото: Андрей СИНЬКОВИгроки ХК «Байкал-Энергия» встретятся с иркутскими болельщиками 6 июля. Фото: Андрей СИНЬКОВ
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Руководство и хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» организуют традиционную встречу с болельщиками. Задать вопросы игрокам, тренерам и руководителям команды, поклонники бело-синих смогут 6 июля, в 18.45 на стадионе «Труд». Пройти на стадион можно будет через служебный вход Западной трибуны арены. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

- Планируем обсудить с болельщиками вопросы, касающиеся кадровых изменений и подготовки команды к предстоящему сезону, - отметили в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Встречу проведем с соблюдением всех санитарных правил и мер безопасности. В условиях действующего режима самоизоляции количество участников ограничено.

Чтобы попасть на встречу с командой, необходимо заполнить специальную анкету в официальных группах «Байкал-Энергии» в соцсетях. Если же 6 июля в Иркутске будет плохая погода, встречу перенесут. Болельщиков обещают предупредить об этом заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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