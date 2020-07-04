Первый чартерный рейс с туристами из Москвы прилетит на Байкал

4 Июль 2020 2020-07-04T10:03:40+03:00

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В эти выходные 160 туристов прилетят первым чартерным рейсом из Москвы в Улан-Удэ. Они побывают на Байкале. Программу организовали при поддержке Ростуризма и одного из федеральных туроператоров.

- Уже сейчас Бурятии есть что показать туристам, - отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. - Бурятия - это, одной стороны, буддизм, с другой стороны – самобытность русского старообрядчества. И все это в сочетании с невероятной природой побережья Байкала и с возможностью активного отдыха.

Итак, с 4 июля по 22 сентября самолеты на 162 пассажира будут летать из столицы в Бурятию раз в девять дней. Всего за это время на Байкал смогут слетать больше 1700 путешественников.

В Бурятию с 4 июля по 22 сентября будут летать лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Вылеты из Москвы запланированы с частотой один раз в 9 дней. За сезон федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 путешественников. По словам организаторов, билеты разбирают.

Что предлагают туристам? На выбор две программы отдыха - на Южном и Восточном берегах Байкала и в Улан-Удэ. Гости побывают в Иволгинском дацане, в деревне старообрядцев Десятниково, на минеральных источниках и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU