2020-07-04T05:07:37+03:00
Происшествия

18 человек погибли на водоемах Иркутской области с начала лета

Об опасности спасатели будут предупреждать голосовым оповещением с пожарных машин и патрульных катеров
Любовь АРБАТСКАЯ
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18 человек погибли на водоемах Иркутской области с начала лета18 человек погибли на водоемах Иркутской области с начала летаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области на водоемах, где купание может быть опасным для жизни, спасатели будут на пожарных машинах и патрульных катерах оповещать отдыхающих об этом. Дело в том, что с начала лета в регионе на реках и озерах погибли уже 18 человек, в том числе семеро детей. Например, пожарные автоцистерны патрулируют Теплые озера и район Квадратов на Ангаре, а катера - Иркутское водохранилище.

- Во всех потенциально опасных местах установлены знаки, информирующие о запрете купания, - отметил руководитель Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий. - Они регулярно обновляются из-за уничтожения самими отдыхающими.

Специалисты расскажут о том, что нельзя купаться в необорудованных местах, опасно нырять с высоты, плавать на надувных камерах и матрасах на реках. А также сибирякам напомнят, как позвонить в экстренные службы, и куда сообщить о том, что дети без присмотра находятся у воды.

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Главное управление МЧС России по Иркутской области, круглосуточный телефон доверия: 8(3952)399-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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