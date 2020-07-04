Еще 241 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Диагноз коронавирус за сутки подтвердился еще у 241 человека в Иркутской области. Увы, пандемия не сбавляет обороты, общее число зараженных инфекцией в регионе уже достигло 8501.
- 1566 госпитализировано, в том числе 94 в тяжелой форме, - рассказывают утром 4 июля в оперштабе Приангарья.
Те, у кого болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно, лечатся дома, таковых 2642 пациента. Из хороших новостей - выздоровели от коронавируса уже 4172 человека, в том числе за последние сутки окончательно справились с инфекцией и выписались 283 пациента.
Умерло от COVID-19 в Иркутской области еще шесть человек за сутки. Таким образом, общее число смертей из-за этой болезни - 61. А 60 пациентов с коронавирусом за время пандемии скончались от других заболеваний.
Напомним, режим самоизоляции продлен в Иркутской области до 12 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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