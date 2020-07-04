2020-07-04T06:10:45+03:00
Общество

Шесть пациентов умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки

Всего от инфекции скончался 61 человек в регионе
Любовь АРБАТСКАЯ
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Шесть пациентов умерли от коронавируса в Иркутской области за суткиШесть пациентов умерли от коронавируса в Иркутской области за суткиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерло шесть человек. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в регионе достигло 61. И еще 60 пациентов с этой инфекцией за период пандемии умерли от других болезней. Об этом утром 4 июля сообщает оперативный штаб.

Новых случаев заболевания коронавирусом за сутки - 241, всего подтверждено 8501 случая COVID-19 в Приангарье. В больницах лечатся 1566 зараженных (тяжело переносят болезнь 94 человека), а 2642 пациента борются с инфекцией дома (у них болезнь протекает легко, у кого-то вовсе без симптомов). Выздоровели от заразы за сутки 283 человека, а всего - 4172.

Тем временем, в Иркутской области открываются зоопарки и музеи, работают летние террасы кафе. Но режим самоизоляции продлится еще как минимум до 12 июля, пока нужно носить в общественных местах маски, соблюдать дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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