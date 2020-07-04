Сибирячки из-за телефонных мошенников лишились 81 тысячи рублей
За прошедшую неделю сразу две жительницы Усолья- Сибирского и Усольского района попались на уловку мошенников, лишившись сбережений. Схема обмана у телефонных аферистов практически одна и та же.
"Здравствуйте, я сотрудник банка. На ваш счет пытаются взять кредит, мы заметили подозрительную активность", - запугивают они своих жертв. А на вопрос, как же сохранить деньги, отвечают: "Мы вам поможем! Только назовите нам полные номера банковских карт и пароли из смс".
Поверив аферистам, сибирячки назвали данные, а потом те сняли с их счетов деньги - 35 тысяч у одной и 46 тысяч рублей у второй. Осознав, что их обманули, женщины пошли в полицию.
Напомним, похожий случай недавно обошелся еще одной жительнице Усолья в 100 тысяч рублей. Мошенники, выведав секретные цифры о счете, оформили на нее кредит и часть денег успели забрать себе. В ГУ МВД по Иркутской области напоминают, что нельзя разглашать звонящим конфиденциальную информацию о себе и банковских счетах.
ИСТОЧНИК KP.RU