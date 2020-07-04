Пожарный и школьник спасли мать с ребенком из горящего дома в Бурятии

4 Июль 2020 2020-07-04T14:58:56+03:00

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В Бурятии спасатель и старшеклассник вынесли двух людей из горящего дома в небольшом селе Мухоршибирь. Пожарный в это время был не на службе. Но, увидев, как идет дым из деревянного дома, конечно, бросился на помощь. А вместе с ним - ученик местной школы. Оказалось, что из одной квартиры жильцы уже выбежали сами, а во второй оставались женщина и ребенок. Туда и направились спасать.

- Забегали в квартиру несколько раз, - рассказывает сотрудник ГУ МЧС по Бурятии Олег Фетисов. - Он светил фонарем, я занимался поисками. В первый раз вынес женщину, а ребенка нашли только на третий раз. Он маленький, щупленький, укутался в одеяло и с первого раза я его даже не заметил. Думал, что они потеряли сознание или успели надышаться, а оказалось – крепко спали. Когда забежал в дом, думал лишь о том, чтобы спасти всех, не дать никому погибнуть.

В этот момент уже приехали пожарные, стали тушить огонь, не дав ему попасть в квартиры. Через полчаса пожар потушили. Причина - короткое замыкание. Сначала загорелся бывший курятник у дома, потом - крыша котельной, а оттуда пламя перекинулось на стену дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU