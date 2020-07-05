239 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

5 Июль 2020 2020-07-05T05:34:45+03:00

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки еще у 239 человек подтвердился диагноз COVID-19. Об этом утром 5 июля сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье. Таким образом, общее число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией уже 8740.

«В больницы региона госпитализировано 1559 человек, 94 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2640 заболевших лечатся амбулаторно».

За сутки из медучреждений региона выписано 246 человек, всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели 4418 заболевших.

К несчастью, борьба с коронавирусом в нашем регионе не обошлась без жертв. Утром 5 июля стало известно о смерти еще двух человек с COVID-19. Причина их смерти – другие тяжелые болезни. Общее число смертей 123: 61 пациент умер от коронавируса, еще 62 инфицированных скончались от иных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU