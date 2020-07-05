2020-07-05T05:33:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два человека с коронавирусом скончались в Иркутской области

В больницах региона 5 июля в тяжелом состоянии находятся 94 пациента
Мария КНЯЗЕВА
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Еще два человека с коронавирусом скончались в Иркутской областиЕще два человека с коронавирусом скончались в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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О еще двух смертях людей с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье, утром 5 июля сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. Причиной их кончины стали иные тяжелые заболевания. Общее количество смертей лечащихся от вируса с начала пандемии уже 123: 61 пациент умер от коронавируса, еще 62 заразившихся от других болезней. Известно, что в воскресенье в больницах региона также 94 человека в тяжелом состоянии.

«Госпитализировано 1559 заболевших, еще 2640 с диагнозом COVID-19 получают лечение амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки из больниц региона выписано в связи с выздоровлением 246 человек. С начала распространения коронавируса в регионе от него вылечили уже 4418 заразившихся.

Стоит отметить, что прирост заболевших за сутки 239. Общее количество случаев заражения с начала пандемии на территории Приангарья – 8740.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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