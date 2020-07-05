Более 39 000 гектаров леса горит 5 июля в Иркутской области

5 Июль 2020 2020-07-05T06:10:16+03:00

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В Иркутской области объявлен режим ЧС из-за природных пожаров. Площадь возгораний в лесном фонде Приангарья утром 5 июля – 39 668, 2 гектара.

«В тушении пожаров задействовано 693 человека и 131 единица техники», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Для мониторинга и обслуживания лесных пожаров от министерства лесного комплекса и МЧС России привлечено 16 воздушных судов».

Среди них Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200, который накануне, сбросив 48 тонн жидкости, ликвидировал 150 метров горящей кромки лесного пожара в Качугском районе и 450 метров кромки пожара в Усть-Удинском районе. Также за сутки 4 июля удалось потушить 17 пожаров. Их общая площадь была 601,3 гектара.

Локализованы утром 5 июля два очага – 2 гектара в 3 км от Седанкина в Казачинско-Ленском районе и 0.4 гектара в 5 км от деревни Куртун в Ольхонском районе. Как отмечают спасатели, угрозы жителям – нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU