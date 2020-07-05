5 Июль 2020 2020-07-05T06:37:38+03:00

Подозреваемых в избиении жителя Калужской области разыскивают в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Полицейские Иркутской области продолжают поиск подозреваемых в избиении 55-летнего жителя Калужской области. Мужчина в марте этого года прибыл в город Братск в командировку. Его избили 11 марта около 21.05 возле дома №4 по улице Советской.

«Пострадавшего с множественными травмами и переломами госпитализировали в реанимацию первой горбольницы», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». После просмотра камер наружного видеонаблюдения установлены два молодых человека, которые могут быть причастны к преступлению.

«Оба подозреваемых укрывают лица шарфами. Один из них ростом около 175 см, худощавого телосложения, на нем темная одежда и серая шапка, - описывают подозреваемых полицейские. – «Второй также худощавый молодой человек, но ростом выше первого - 185-190 см, был одет в темную куртку с капюшоном, в спортивное трико с белыми полосками по бокам».

КОНКРЕТНО

Полиция просит тех, кто узнал подозреваемых, либо обладает иными полезными для раскрытия тяжкого преступления сведениями, сообщить в отдел полиции №2 по адресу: г. Братск, ул. Южная, 51. Или позвонить по тел. 8-914-871-05-76 или «02» - 102 с номеров всех операторов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU