2020-07-05T13:00:03+03:00
Общество

МЧС: сильные дожди и грозы пройдут в ближайшие сутки в Иркутской области

Ухудшение погоды начнется вечером 5 июля
Мария КНЯЗЕВА
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МЧС: сильные дожди и грозы обещают синоптики в ближайшие суткиМЧС: сильные дожди и грозы обещают синоптики в ближайшие суткиФото: "КП" Архив
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Вечером 5 июля в Иркутской области испортится погода. Об ухудшении погодных условий спасателей предупредили метеорологи.

«5 июля, с 18.00 до 21.00 часа в южных и западных районах области ожидаются грозы, ливневые дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Погода будет испытывать на прочность сибиряков ближайшие сутки. В Приангарье синоптики обещают грозы, кратковременные дожди, усиление ветра временами до 14 м/с.

«Все службы в полной готовности», - отмечают МЧСовцы. -«Населению не рекомендуется планировать поездки, туристические походы, отдых на воде».

Температура за окном сегодня ночью ожидается +12…+17. Днем столбики уличных термометров снова поднимутся к отметке в тридцать градусов. Метеорологи прогнозируют +27…+32 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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