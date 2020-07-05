МЧС: сильные дожди и грозы пройдут в ближайшие сутки в Иркутской области
Вечером 5 июля в Иркутской области испортится погода. Об ухудшении погодных условий спасателей предупредили метеорологи.
«5 июля, с 18.00 до 21.00 часа в южных и западных районах области ожидаются грозы, ливневые дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Погода будет испытывать на прочность сибиряков ближайшие сутки. В Приангарье синоптики обещают грозы, кратковременные дожди, усиление ветра временами до 14 м/с.
«Все службы в полной готовности», - отмечают МЧСовцы. -«Населению не рекомендуется планировать поездки, туристические походы, отдых на воде».
Температура за окном сегодня ночью ожидается +12…+17. Днем столбики уличных термометров снова поднимутся к отметке в тридцать градусов. Метеорологи прогнозируют +27…+32 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU