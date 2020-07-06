Иркутянин едва не расстался с автомобилем из-за езды в пьяном виде
Перед выбором уплатить штраф или расстаться с автомобилем оказался иркутянин. Выплатить 30 000 рублей – такое наказание назначил суд после того, как была доказана езда мужчины за рулем в не трезвом виде. Однако, гасить задолженность автомобилист не спешил. Когда пришли судебные приставы, сказал «средств нет».
«В связи с этим, должностным лицом Управления был наложен арест на автомобиль марки Volkswagen Jetta, 2014 года выпуска, принадлежащий на праве собственности мужчине, составлен акт описи и ареста машины», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Ответственным хранителем арестованного имущества был назначен должник».
Но и эта мера не подтолкнула к выплате 30 тысяч. Тогда решено было арестованное имущество продать. В день, когда судебный пристав выехал с целью изъятия автомобиля, нарушитель правил ПДД сразу уплатил штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU