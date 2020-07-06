В Иркутском районе откроют школу на 1275 мест

6 Июль 2020 2020-07-06T10:44:32+03:00

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Иркутский район – один из самых динамично развивающихся в Приангарье. Здесь с каждым годом увеличивается население, а, значит, нуждается муниципалитет в новой инфраструктуре – школах, детских садах, дорогах. Все это в приоритете и на контроле у главы региона Игоря Кобзева. Он ознакомился, как идет строительство важных объектов в районе. Забегая вперед, скажем – объемом текущим и планами доволен.

- Я сторонник командной работы, - сказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. - Ее результатом должны стать конкретные решения на благо развития территорий. Мы продолжаем диалог с представителями местного самоуправления. Помимо насущных вопросов нам предстоит рассмотреть подготовку к отопительному сезону, взаимодействие с бизнесом, развитие государственно-частного партнерства.

Первый пункт визита – село Максимовщина. Здесь крайне серьезный вопрос - берегоукрепление реки Иркут. Когда вода поднимается, возникает угроза подтопления. Есть риск образования и нового русла, что может привести к куда более печальным последствиям. Проектно-сметная документация на берегоукрепление разрабатывается с 2017 года, но не прошла экспертизу. Отрицательное заключение получено из-за того, что была не предусмотрена система очистки ливневых стоков. Глава региона, побывав на месте, сказал:

- Необходимо строить систему берегоукрепления, рассмотрим этот вопрос детально в ближайшее время на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, врио Губернатора посмотрел, как Максимовщине возводится многофункциональная спортивная площадка. Ее история такова: в 2019 году муниципалитет приобрел по «Народным инициативам» хоккейный корт. А затем более 900 тыс. рублей получил на ее обустройство благодаря средствам программы «Комплексное развитие сельских территорий». Поставили «коробку», делают покрытие. По проекту в небольшом здании будут также раздевалки, душевые, туалет, тренерские комнаты. Однако денег на это уже не хватило. Чтобы довести объект «до ума» надо еще 450 тыс. рублей. Глава региона Игорь Кобзев поручил профильным министерствам найти возможность дополнительного финансирования, чтобы достроить спортплощадку. На ней после открытия смогут тренироваться и взрослые, и дети.

Марковское муниципальное образование. Здесь врио губернатора представили проект комплексного освоения территорий. Площадь застройки составляет 377 тыс. квадратных метров. Помимо жилых домов в прошлом году построили детский сад на 140 мест. Сейчас возводят школу на 1275 мест, такую же современную, как «космическую» в поселке Молодежный. Открыть ее планируют осенью этого года. Учится в ней будут дети из микрорайонов Луговое, Юго-Западный и Сюнишина гора. Сейчас доделывают фасад, проводят работы внутри помещений, благоустраивают территорию. Все идет по плану.

ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава региона проконтролировал и строительство автомобильной дороги между поселками Маркова и Луговое. Протяженность участка - 1,6 км. Работы ведутся по федеральному проекту «Жилье».

- Некоторое время назад строительство дороги приостановили, - заключил врио губернатора Игорь Кобзев. - Потребовалась корректировка проектно-сметной документации. Месяц назад работы возобновили, дорога должна быть достроена к 1 сентября этого года.

ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU