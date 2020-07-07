На пожаре в квартире пострадала жительница Ангарска

7 Июль 2020 2020-07-07T09:07:06+03:00

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Пожар в одной из панельных пятиэтажек Ангарска произошел днем, 6 июля. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали резкий запах гари. Когда спасатели приехали на место, из квартиры на втором этаже валил густой черный дым. По лестнице сотрудникам удалось пробраться на балкон горящей квартиры.

- Внутри горел телевизор и диван, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На полу лежала женщина. Спасатели вынесли ее на улицу и передали прибывшим врачам. У нее отравление угарным газом. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Пожарным удалось быстро справится с огнем и вывезти из подъезда еще 7 жильцов. Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют причины ЧП. По предварительной информации, в квартире могло произойти короткое замыкание проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU