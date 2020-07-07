2020-07-07T09:25:40+03:00
Происшествия

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Иркутске

Ребенок жив, он доставлен в больницу с травмами
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Иркутске.Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Почти каждую неделю становится известно о малышах, которые выпадают из окон, оставшись без присмотра родителей. Эти случаи заканчиваются относительно благополучно только тогда, когда квартира родителей находится на нижних этажах зданий.

"Накануне вечером в отдел полиции Иркутска поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлен ребенок в возрасте двух с половиной лет с различными травмами. При выяснении обстоятельств случившегося инспекторам по дела несовершеннолетних стало известно, что малыш выпал их окна дома по улице Розы Люксембург областного центра" - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Этому малышу сильно повезло - квартира его родных находится на первом этаже. Именно поэтому он получил травмы, которые никак не угрожают жизни.

А вот схема действий взрослых такая же, как во всех подобных случаях. Малыша оставили его без присмотра. Мальчик сумел забраться на подоконник, облокотился на москитную сетку и вывалился.

Сейчас идет проверка этого случая. Всего же с начала года зафиксировано двадцать похожих ЧП. И в большинстве случаев они завершались не столь благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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