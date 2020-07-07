Медпункты для туристов создают на Ольхоне

7 Июль 2020 2020-07-07T10:05:13+03:00

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В местах отдыха на Байкале должны быть организованы медицинские пункты. Это необходимо, чтобы вовремя помочь людям в случае проявления коронавируса и предотвратить вспышку заболевания.

– Мы сняли ограничения с предприятий туристической отрасли. Открылись турбазы, санатории, пансионаты, базы отдыха. Люди приезжают не только из Иркутской области, но и со всей России. В местах отдыха необходимо организовать медицинские пункты, чтобы как можно скорее оказывать врачебную помощь людям в случае появления признаков болезни, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев во время оперштаба.

Туристы сегодня, как и в прежние годы, буквально "оккупировали" Ольхон и побережье Байкала. Для того, чтобы в случае необходимости оперативно им помочь, в Хужире и Еланцах работают медицинские бригады, развернуты койки для пациентов с коронавирусом, определена схема эвакуации тяжелых больных. Пока случаев выявления COVID-19 среди туристов не зафиксировано.

Напомним, что в Иркутской области, также с соблюдением всех предосторожности, открыли террасы и летние кафе. Принимают постояльцев гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU