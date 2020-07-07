Александр Ведерников: нужно расширить полномочия депутатов для более эффективной реализации нацпроектов

7 Июль 2020 2020-07-07T11:12:47+03:00

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Чтобы нацпроекты в Иркутской области исполнялись более эффективно, нужно расширить полномочия депутатов в части контроля. Для этого необходимо внести изменения в региональное законодательство и дополнить полномочия парламентариев и контрольно-счетных органов Приангарья правом предварительного контроля госпрограмм. Об этом сообщил председатель Заксобрания региона Александр Ведерников.

«Мы вместе работаем над повышением эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств, профилактикой коррупции, - сказал Александр Ведерников. - Важно добиваться, чтобы исполнительная власть рекомендации применяла на практике в большей степени, чем это происходит сейчас».

Также председатель отметил, что во многих сферах, которые контролируются, наметились позитивные изменения. Особое внимание сегодня – нацпроектам. И участие депутатов в подготовке госпрограмм на этапе их формирования позволит направить совместные усилия на их эффективную реализацию.

Уточним, по итогам проверок 2019 года аудиторы контрольно-счетной палаты выявили нарушений в бюджете более чем на 9 млрд рублей, из них 420 миллионов были использованы неэффективно. В числе основных задач на следующий год названы контроль законности и результативности расходования бюджетных средств, подготовка предложений по совершенствованию формирования госпрограмм и независимый мониторинг.

ИСТОЧНИК KP.RU