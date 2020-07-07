Сибиряк пытался расстрелять бывшую жену и ее знакомого

7 Июль 2020 2020-07-07T14:16:15+03:00

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В Бодайбо поставлена точка в деле 33-летнего ревнивца, который пытался расстрелять свою бывшую жену и ее знакомого. Все произошло 18 марта 2019 года в переулке Почтовый, недалеко от здания предприятия. Мужчина поругался с экс-супругой из-за того, что она не захотела к нему вернуться. После ссоры, он увидел, что женщина садится в свою машину, рядом с которой находился ее новый знакомый. Ревнивец достал пятизарядное ружье модели «МР-155», которое у него было с собой, и три раза выстрелил в сторону автомобиля бывшей супруги, чудом никого не зацепив.

Вскоре мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». На днях Бодайбинский городской суд вынес ему приговор.

- Его приговорили лишения к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU