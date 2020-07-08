Еще 243 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

8 Июль 2020 2020-07-08T05:24:38+03:00

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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 243 человек. Общее число заразившихся в Приангарье с начала пандемии – 9468. К счастью, из этого числа выздоровели уже больше половины – 5236. Только за последние 24 часа из больниц выписали 387 счастливчиков.

«В медучреждения региона госпитализировано 1483 заболевших, 92 из них находятся в тяжелой форме», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Остальных – 2616 заразившихся – лечат амбулаторно».

К несчастью, утром 8 июля региональные власти также сообщают о смерти трех пациентов: причина кончины двоих – коронавирус, еще одного заразившегося – иные болезни. Общее число смертей с начала распространения новой коронавирусной инфекции в области – 133: из них 70 умерли от коронавируса, еще 63 – от других болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU