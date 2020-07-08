Министр спорта Иркутской области Илья Резник покидает свой пост

8 Июль 2020 2020-07-08T11:17:40+03:00

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Перестановки произошли на руководящем мостике министерства спорта Иркутской области. Пост главы минспорта региона покидает Илья Резник. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. К слову, надолго без работы Илья Резник не останется.

- В ближайшее время Илья Юрьевич возглавит Государственное училище олимпийского резерва Иркутска, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе минспорта Приангарья.

Добавим, что региональный минспорт Илья Резник возглавлял почти 5 лет - с осени 2015 года. Кто займет его пост, пока неизвестно. По неподтвержденной информации, исполняющим обязанности министра станет заместитель Ильи Резника Павел Богатырев.

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ИСТОЧНИК KP.RU