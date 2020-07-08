На БЦБК приступят к понижению уровня в картах-накопителях щелока и надшламовых вод

8 Июль 2020 2020-07-08T13:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В июле прошлого года в Байкальске сложилась непростая и даже опасная ситуация. Проливные дожди переполнили огромный резервуар под открытым небом, в котором хранятся отходы бывшего целлюлозно-бумажного завода. Еще бы чуть-чуть и химикаты из емкости полились бы… в Байкал. Игорь Кобзев еще зимой, как только стал исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, сказал: проблема БЦБК – экологическая бомба, и поручил срочно приступить к противопаводковым мероприятиям.

- Решение задачи по снижению уровня опасной жидкости на объектах цеха очистных сооружений БЦБК требует от нас незамедлительных действий, - говорил совсем недавно глава Приангарья. - При возникновении паводков щелок может попасть в Байкал или в почву, что недопустимо.

Итак, по поручению Игоря Кобзева мероприятия по ликвидации отходов в Байкальске разделили на несколько этапов, включая оперативный. Его необходимо провести в первую очередь до начала осадков, которые часто бывают в июле.

Еще один важный момент, обозначенный врио губернатора, - снижение уровня щелокосодержащей жидкости. Сейчас в трех аварийных накопителях содержится около 80 тысяч кубометров этих опасных отходов. Общий же объем черного щелока на БЦБК - более 200 тысяч кубометров.

Собственно наказы начинают исполнять. Так, на промплощадке смонтировали систему локальных очистных сооружений, которая будет проводить первоначальную очистку жидкости из карт-накопителей. После она пройдет еще один «уровень» - до воды необходимых нормативов ее доведут в канализационно-очистных сооружениях уже самого Байкальска.

- Все подготовительные работы мы провели совместно с правительством Иркутской области, минприроды региона, муниципалитетом, - пояснил представитель компании «БурСервис» Александр Ли. – Теперь готовы перейти к основному этапу - понижению уровня надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости в сооружениях Байкальского ЦБК.

Оценил проделанную подготовку и.о. зампредседателя правительства Приангарья Теймур Магомедов. Он рассказал, что для снижения уровня черного щелока решено использовать те резервуары, которые уже имелись на промплощадке комбината.

- Мы эти резервуары осушили, укрепили стены, обеспечили их полную герметичность и в ближайшее время начнем переливать щелокосодержащую жидкость в эти емкости, - подчеркнул Теймур Магомедов. - Дополнительно сможем принять в резервуары около шести тысяч кубометров отходов, что позволит нам понизить уровень щелока в накопителях на 40-50 см. Это существенно минимизирует риски попадания опасных отходов в акваторию озера Байкал.

На днях БЦБК также посетили общественники и представители научного сообщества. Они, как решил глава региона, привлечены к работе в качестве экспертов.

- Понижение уровня надшламовых вод возможно с помощью системы локально-очистных сооружений, которые уже установили на площадке, - прокомментировал академик РАН, профессор, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков. - И важно, чтобы этот процесс постоянно контролировался, проходил мониторинг. Он необходим на входе воды в локальные очистные, на выходе из них, на дальнейшей подаче воды на доочисту в КОСы Байкальска.

Главное, что отметил академик Игорь Бычков - сегодня мы на новом этапе - перехода от теории к реальным действиям. Ну а далее к работам приступит Госкорпорация «ГазЭнергоСтрой». Напомним, эта компания и правительство области заключили контракт, по которому Госкорпорация обязуется выполнить работы по понижению щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений БЦБК. Но уже более кардинальным способом – восстановить резервуары, оборудовать трубопровод и необходимое оборудование для перекачки опасных веществ в специальные емкости для хранения. Все это позволит поддерживать рабочий уровень в картах-накопителях. Но пока единое техническое решение по утилизации не принято, сегодняшние мероприятия, которые поручил срочно выполнить глава региона, спасут ситуацию и огородят Байкал от экологического бедствия.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU