2020-07-08T15:18:55+03:00
Происшествия

Извращенца, который показал 7-летней девочке половые органы, разыскивают в Иркутске

Преступление произошло в мае этого года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фото: СУ СК России по Иркутской областиФото: СУ СК России по Иркутской области
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Иркутские следователи разыскивают местного жителя, который прямо на улице разделся перед 7-летней девочкой и показал ей свои половые органы. По версии следствия, все произошло в мае этого года, в районе 15-го Советского переулка, в Иркутске.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Девочка запомнила внешность мужчины. Благодаря этому специалисты сумели составить фоторобот преступника. Сейчас он в розыске.

В СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы мужчины. На вид ему 30-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, круглое лицо, на голове залысины, волосы русые, в височной области вьются. Из особых примет выделяют татуировку на левой ноге в районе голени с изображением восточного дракона либо змеи. На внутренней икроножной мышце левой ноги татуировка с изображением боксера либо бойца единоборств в боевой стойке.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении и личности этого человека, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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