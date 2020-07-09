9 Июль 2020 2020-07-09T04:52:26+03:00

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Отключение холодной воды в Свердловском округе Иркутска с 16 июля 2020 продлится почти двое суток. Подачу ее отключат уже в 22.00 16 июля, а подключат только в 14.00 18 июля. Без привычных бытовых удобств останутся жители сразу нескольких больших микрорайонов, в том числе Синюшиной горы и примыкающего к нему Лугового, а также Первомайского и соседних с них новых районов, относящихся формально уже к Иркутскому району , прежде всего это кварталы Стрижи и Сокол, Сергиев Посад, Ново-Мельниково.

Отключение, как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, связано с необходимостью планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. Поскольку отключение будет достаточно длительным, жителям этих районов надо позаботиться о запасе прежде всего питьевой.

Отключение холодной воды в Свердловском округе Иркутска с 16 июля 2020: полный список улиц

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