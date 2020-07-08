2020-07-08T16:44:12+03:00
Общество

Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию

Разработать соответствующий законопроект поручил глава Приангарья Игорь Кобзев
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию за него. Соответствующий проект нового закона поручил разработать правительству региона исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Об этом он сообщил на встрече с представителями «Союза женщин».

Компенсация позволит семьям распорядиться деньгами по своему усмотрению: купить участок самостоятельно или потратить их на другие цели. Ввести такую альтернативу планируется, в первую очередь, в тех муниципалитетах, где есть дефицит подходящих (обеспеченных необходимой транспортной и коммунальной инфраструктурой) земельных участков. Среди них – Иркутск, Братск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Тайшетский, Иркутский, Шелеховский и Нижнеудинский районы. Идею таких компенсаций уже поддержали в Ангарске, Братске и Иркутске.

- Проблема очереди на получение земельных участков в Иркутской области не решалась долгое время, - сказал Игорь Кобзев. - Дальше так продолжаться не может. Считаю необходимым дать многодетным семьям право выбора: участок или социальная выплата. Безусловно, такая поддержка должна быть адресной, ее механизм необходимо четко проработать. Я поручил внести новый законопроект на рассмотрение сентябрьской сессии областного парламента.

По данным на 1 июля 2020 года в Иркутской области в очереди на безвозмездное получение земельных участков стоит 13785 многодетных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию
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