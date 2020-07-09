9 Июль 2020 2020-07-09T05:17:27+03:00

Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом утром 9 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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Утром 9 июля Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о кончине еще четверых пациентов от COVID-19. Новая вирусная инфекция в нашем регионе стала причиной смерти уже 74 заразившихся. Еще 63 заболевших коронавирусом умерли из-за других тяжелых болезней. Общее число жертв – 137. Известно также, что еще 92 человека в больницах области находятся в тяжелом состоянии.

В медучреждения Приангарья госпитализировано 1458 с диагнозом COVID-19, еще 2496 больных получают необходимое лечение амбулаторно.

«Прирост заболевших за сутки – 211», - говорят в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии – 9679».

К счастью, из этого числа справились с болезнью уже больше половины – 5588 человек, за сутки из больниц выписали 352 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU