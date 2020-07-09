Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Утром 9 июля Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о кончине еще четверых пациентов от COVID-19. Новая вирусная инфекция в нашем регионе стала причиной смерти уже 74 заразившихся. Еще 63 заболевших коронавирусом умерли из-за других тяжелых болезней. Общее число жертв – 137. Известно также, что еще 92 человека в больницах области находятся в тяжелом состоянии.
В медучреждения Приангарья госпитализировано 1458 с диагнозом COVID-19, еще 2496 больных получают необходимое лечение амбулаторно.
«Прирост заболевших за сутки – 211», - говорят в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии – 9679».
К счастью, из этого числа справились с болезнью уже больше половины – 5588 человек, за сутки из больниц выписали 352 выздоровевших.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU