Сибиряк добился возврата денег за отмененные из-за коронавируса авиаперелеты

9 Июль 2020 2020-07-09T05:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Купил билеты из Иркутска на Пхукет и обратно на троих. Так хотел провести в конце марта свой отпуск житель города Ангарска. Однако, пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы. Рейсы были отменены. Поездка не состоялась.

«На сайте авиакомпании он оставил обращение о возврате денежных средств в связи с неисполненными обязательствами авиакомпании», - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. – «Его требования не были удовлетворены».

Представители авиакомпании выписали мужчине сертификат, дающий право на приобретение авиабилетов в будущем, хотя сибиряк об этом не просил. Возражая на требования ангарчанина, сотрудники авиакомпании говорили, что мужчина самостоятельно оформил заявку на сайте, тем самым согласился с условиями действующих возвратов. Суд встал на сторону потребителя.

«Законодательство, действующее на момент вынужденного отказа от воздушной перевозки, не предусматривало замену без согласия пассажира возврата денежных средств другими компенсационными механизмами, в том числе путем выдачи сертификата», - отметили в суде.

Так мужчине были возвращены потраченные на билеты 120 000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU