2020-07-09T08:57:48+03:00
Происшествия

Три дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошеннику

За это время от имени внука он выманил 90 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Три дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошенникуТри дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошенникуФото: Анастасия ОСИПОВА
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Три дня подряд через таксистов переводила свои сбережения "внуку в Испании" пожилая женщина из Тулуна. За это время она передала им 90 тысяч. Ничего не подозревающие водители переводили деньги по указанному им номеру. На такую сложную многоходовку аферисту пришлось пойти, потому что 89-летняя женщина не пользовалась банковскими картами в принципе.

"Лже-внук, позвонив по телефону "из Испании", сказал, что у него возникли проблемы, поэтому ему срочно нужны денежные средства. Так как банковской карты у потерпевшей не было и осуществить перевод она не могла, аферист отправил за деньгами таксиста. Ничего не подозревающий работник службы такси, взяв деньги у потерпевшей, осуществил перевод мошеннику. Так, на протяжении трех дней аферист звонил женщине, и она продолжала отдавать свои сбережения таксистам", - сообщает подробности ГУ МВД о Иркутской области. .

Всего он выманил у бабушки больше 90 тысяч рублей. Сейчас идет следствие и поиск "внука".

ИСТОЧНИК KP.RU

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