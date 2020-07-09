Режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области снимут 9 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T10:18:20+03:00

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9 июля в 18 часов вечера власти снимут режим чрезвычайной ситуации, который был введен 3 июля в Приангарье из-за лесных пожаров. Такое решение принято на заседании оперативного штаба с участием замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова. Он находится в Иркутской области с рабочим визитом.

«В этом году руководство области принимает беспрецедентные меры по охране лесов от пожаров, - отметил Александр Агафонов. - Такого не было никогда: 85% пожаров тушат в первые сутки, еще 7% – на вторые. Я отмечаю хорошую оперативность реагирования».

Агафонов также сообщил, что правительство РФ рассмотрело заявку Иркутской области. В ближайшее время регион поступят дополнительные силы и средства на мониторинг и тушение лесных пожаров.

Напомним, по обращению врио губернатора Игоря Кобзева прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других регионов страны, а также от МЧС России самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Привлечен и Ан-26 с установкой для вызывания искусственных осадков. Причиной большинства пожаров являются сухие грозы. Сейчас больше всего тайга горит в Жигаловском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах, в основном в труднодоступной местности.

«Сейчас наиболее сложно в горельниках – местах, где несколько лет назад уже были лесные пожары, как это произошло в Усть-Удинском районе, - рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев. - Чтобы в будущем исключить такие ситуации, мы предлагаем проводить очистку гарей и лесовосстановление участков. Я прошу Рослесхоз о методической помощи Иркутской области. Отмечу слаженную работу по тушению федеральной и региональной группировок пожарных, сотрудников МЧС, арендаторов участков и муниципальных подразделений. Благодаря скорости реагирования общая площадь, пройденная огнем в лесах, на 39% ниже, чем в прошлом году. Главное, что нет тотального задымления, люди в городах не задыхаются.

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