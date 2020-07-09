Полицейский патруль в Братске вычислил грабителей методом Шерлока Холмса

9 Июль 2020 2020-07-09T14:05:07+03:00

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Дело о краже велосипеда и телефона у подвыпившего жителя Братска полицейский патруль раскрыл с помощью дедуктивного метода. Подход Шерлока Холмса в определенных условиях имеет право на существование. ело в том, что сообщение о преступлении поступило в полицию спустя более двух часов после его совершения. Получив ориентировку, экипаж патрульных решил применить оперативную тактику и попытаться поймать злоумышленников с поличным.

"Сотрудники мобильного взвода роты №1 отдельного батальона патрульно-постовой службы в момент поступления информации о грабеже находились на вызове о громкой музыке из автомобиля. Как следовало из ориентировки дежурной части, около половины третьего ночи у одного из домов в другом конце города, у мужчины группа подростков похитила велосипед, телефон", - сообщает обстоятельства ЧП пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как оказалось, новенький велосипед сломался возле дома. Когда владелец пытался его отремонтировать, подошли трое парней с предложением помощи. Но вместо этого отняли байк, а заодно и мобильник, и банковские карты. Пострадавший сообщил, что нападали явно подростки.

Где искать велосипед? Патрульные понимают, что его прямо сейчас новые "хозяева" должны попытаться продать. Значит, надо проверить территории, где обычно идет сбыт краденого. Вскоре возле одной из "точек" полицейские замечают велосипедиста и выслеживают его, справедливо полагая, что это - наверняка участник ограбления. Когда он останавливается возле возможных покупателей, молодых людей задерживают.

Логика Шерлока Холмса себя вполне оправдала, разумное зерно в дедукции есть. И телефон, который нашли и у них, и велосипед были вещами пострадавшего. Вскоре их вернут владельцу. А трое молодых людей, как выяснилось, нигде не учатся, но и работой себя не утруждают. Один из приятелей уже привлекался к уголовной ответственности. Да и его приятели не отличаются кристальным прошлым. Медицинское освидетельствование показало у всех троих в разной степени состояние алкогольного опьянения.

Теперь им придется ответить за грабеж с применением насилия. Санкция статьи - до 7 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU