2020-07-09T14:40:04+03:00
Общество

Десять тысяч бюджетных мест приготовили для абитуриентов вузы Иркутска

Оплату за обучение на следующий год не повысили
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Десять тысяч бюджетных мест приготовили для абитуриентов вузы Иркутска.Десять тысяч бюджетных мест приготовили для абитуриентов вузы Иркутска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже четыре ЕГЭ сдали школьники региона - по географии, литературе, информатике и русскому языку. Уже буквально на днях, на следующей неделе станут известны первые результаты. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области. А, значит, пора готовиться к поступлению высшие и средние учебные заведения.

Вузы региона уже объявили о том, что ждут абитуриентов. Каждый из них сможет подать документы как через сайт, онлайн, так почтой или лично.

- В этом году в вузах Иркутской области свыше 10 тысяч бюджетных мест. В рамках реализации послания Президента Российской Федерации планируется выделить дополнительные бюджетные места на текущий учебный год. Важно, что вузы не повышают оплату за обучение, сохраняя уровень 2019 года. В среднем она составит чуть более 116 тысяч рублей в год. Кроме того, большинство крупных вузов предоставляют студентам скидку на обучение до 40 % при высоких баллах ЕГЭ и при наличии других достижений, - отметила и.о министра образования Иркутской области Елена Апанович.

По данным министерства образования региона, ЕГЭ сдают более 14 тысяч человек, а основной экзаменационный период закончится 23 июля. Предусмотрены и резервные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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