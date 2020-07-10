МЧС: грозы и град ожидаются 10 июля в Иркутской области
В Иркутской области метеорологи предупредили спасателей о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, 10 июля, в регионе пройдут грозы, град, а также ливни.
«При грозах порывы северо-западного ветра 15-17 м/с», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.
Спасатели просят сегодня сибиряков быть крайне аккуратными. Если собрались на природу – сначала узнайте метеопрогноз для вашего района.
Так, на Байкале 10 числа, по прогнозам синоптиков, кратковременные дожди, грозы. Ветер дует северо-западный, западный, днем сменится на северо-восточный. Скорость потоков воздуха 6-11 м/с. В южной части озера днем порывы ожидаются до 14 м/с.
«При неблагоприятном прогнозе погоды не выходите на воду на маломерных судах», - отмечают сотрудники МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU