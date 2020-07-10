2020-07-10T05:19:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 206 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

Об этом 10 июля сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутской области 10 июля растет количество случаев заражения коронавирусом.В Иркутской области 10 июля растет количество случаев заражения коронавирусом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Борьба с коронавирусом 10 июля в Иркутской области продолжается. Инфекция не уходит. Ежедневно в регионе увеличивается количество заразившихся COVID-19. За минувшие сутки такой диагноз подтвердился еще у 206 человек. Общее число случаев заражения в области с начала пандемии - 9885.

«В больницах Приангарья сейчас 1423 пациента с коронавирусом, 90 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2595 человек лечатся амбулаторно».

Есть и хорошие новости: 5727 заразившихся удалось вылечить. Только за минувшие 24 часа выздоровели 139 счастливчиков. Увы, и в Приангарье не обошлось без смертей. Утром 10 июля стало известно о кончине еще трех пациентов. Причиной смерти двух человек стал коронавирус, еще один умер от других тяжелых болезней. Общее число жертв пандемии в регионе - 140: из них 76 умерли от коронавируса, еще 64 заразившихся от иных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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