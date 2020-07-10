Водителя приговорили к 3 годам колонии из-за смерти пассажира, выпавшего из салона его автомобиля
Весело отметили день рождения. Возвращаясь с праздника, пассажир автомобилиста из Иркутска вылез из салона и ехал, держась за рейлинги, установленные на крыше машины.
«На повороте пассажир не смог удержаться, и упал на проезжую часть, получив повреждения, от которых впоследствии наступила его смерть», - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Иркутска.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Также следствие установило, что водитель с места ДТП скрылся. Позднее вернулся туда пешком, но полиции не сообщил, что именно он был за рулем машины.
«Подсудимый ушел с места ДТП, не дожидаясь сотрудников полиции, уклонялся от явки в ГИБДД до тех пор, пока его автомашина не была установлена и изъята группой розыска», - отметили в суде.
Октябрьский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Но Иркутский областной суд заменил наказание на 3 года. Осужденный проведет их в колонии-поселении. Также автомобилиста лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
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