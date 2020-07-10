Дорожку для пешеходов оборудовали на Ушаковском мосту Иркутска

10 Июль 2020 2020-07-10T06:41:16+03:00

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Ушаковский мост в Иркутске – на ремонте. Пока по нему невозможно проехать, однако уже можно пройти, или пересечь его на велосипеде. Для этого оборудовали зону для пешеходов. Такое поручение во время выезда на объект дал вице-мэр города Дмитрий Ружников.

Безопасный проход обозначили сигнальными лентами.

Отметим, что уже в ближайшие выходные рабочие приступят к заливке основания проезжей части.

«Сейчас идет подготовка к этому, - сообщил директор МУП «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» Даниил Бубнов. - После заливки основания автомобильной дороги начнутся основные работы по обустройству тротуаров и переносу коммуникаций под мост. Это будет сделано в соответствии со всеми нормативами и требованиями».

Напомним, ранее мэр Иркутска Руслан Болотов поручил сократить сроки реконструкции Ушаковского моста. Планируется, что ремонт завершат к середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU