2020-07-10T06:45:33+03:00
Происшествия

Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты

Пенсии стариков она спрятала в лесу
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты.Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Дело было в городе Алзамае. Работница почты, которая отправилась разносить старикам пенсии, позвонила в полицию. Она рассказала, что в лесу на нее напали грабители и отняли денежные средства, предназначенные пожилым людям. Налетчиков начали искать. Но тут...

"Сыщики стали опрашивать потерпевшую, которая в ходе беседы стала путаться в своих показаниях. Такое поведения насторожило оперативников, которые детально изучили место якобы совершенного преступления. Вскоре стало понятно, что лже-пострадавшая намеренно ввела полицейских в заблуждение", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Целью мошенницы были "легкие" деньги. Уличенная в обмане жительница Алзамая сама призналась, что инсценировала нападение и показала тайник, где и были обнаружены похищенные деньги, предусмотрительно завернутые ею в полиэтиленовый пакет.

За эту самую инсценировку ей придется ответить по статье за мошенничество и по суду получить срок до двух лет лишения свободы. Тем более, что криминальную дорожку она уже проторила - ее судили уже за присвоение чужих средств. И она снова попробовала воспользоваться известной схемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублей
Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты
Дорожку для пешеходов оборудовали на Ушаковском мосту Иркутска
Еще три человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 206 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Режим самоизоляции продлен в Иркутской области
Водителя приговорили к 3 годам колонии из-за смерти пассажира, выпавшего из салона его автомобиля
МЧС: грозы и град ожидаются 10 июля в Иркутской области
ЕГЭ по математике 10 июля сдают выпускники Иркутской области
Ангарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Десять тысяч бюджетных мест приготовили для абитуриентов вузы Иркутска
Полицейский патруль в Братске вычислил грабителей методом Шерлока Холмса
Режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области снимут 9 июля
Три дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошеннику
Сибиряк добился возврата денег за отмененные из-за коронавируса авиаперелеты
Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
211 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Отключение холодной воды в Свердловском округе Иркутска с 16 июля 2020: полный список улиц
Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в Иркутске
Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию
Извращенца, который показал 7-летней девочке половые органы, разыскивают в Иркутске