Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты

10 Июль 2020 2020-07-10T06:45:33+03:00

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Дело было в городе Алзамае. Работница почты, которая отправилась разносить старикам пенсии, позвонила в полицию. Она рассказала, что в лесу на нее напали грабители и отняли денежные средства, предназначенные пожилым людям. Налетчиков начали искать. Но тут...

"Сыщики стали опрашивать потерпевшую, которая в ходе беседы стала путаться в своих показаниях. Такое поведения насторожило оперативников, которые детально изучили место якобы совершенного преступления. Вскоре стало понятно, что лже-пострадавшая намеренно ввела полицейских в заблуждение", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Целью мошенницы были "легкие" деньги. Уличенная в обмане жительница Алзамая сама призналась, что инсценировала нападение и показала тайник, где и были обнаружены похищенные деньги, предусмотрительно завернутые ею в полиэтиленовый пакет.

За эту самую инсценировку ей придется ответить по статье за мошенничество и по суду получить срок до двух лет лишения свободы. Тем более, что криминальную дорожку она уже проторила - ее судили уже за присвоение чужих средств. И она снова попробовала воспользоваться известной схемой.

ИСТОЧНИК KP.RU