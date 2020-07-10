Мошенники уговорили ангарчанку поставить приложение и списали 142 тысячи

10 Июль 2020 2020-07-10T08:16:44+03:00

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Если вы хотите лишиться всех своих сбережений и еще влезть в долги, всегда выполняйте телефонные указания "сотрудников служб безопасности" банков, переводите деньги на резервные счета, перечисляйте через банкомат, сообщайте пароли, приходящие по смс. Именно такими способами за последнее время лишились средств десятки жителей региона. Последняя жертва мошенников из Ангарска лишилась 142 тысяч, установив мобильное приложение.

"Как установили полицейские, ангарчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. В ходе телефонного разговора он пояснил, что неизвестными лицами была произведена попытка несанкционированного списания денежных средств с карты, и для обеспечения дальнейшей безопасности сбережений попросил установить на телефон специальное приложение. Женщина выполнила просьбу «сотрудника службы безопасности», установила и запустила программу, а также открыла он-лайн приложения банков и стала называть приходящие ей в смс-сообщениях пароли", - описали классическую схему обмана в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Опомнилась сибирячка только тогда, когда на телефон стали приходить оповещения о списании средств с одной из карт. Тогда она прервала разговор с мошенником и позвонила на настоящую «горячую линию» банка, где ей сообщили, что с ее счета было переведено 142 тысячи рублей. Пароли на списание с другой карты продолжили ей поступать, но их она уже не сообщала.

Вскоре ангарчанке стали приходить пароли на списание денежных средств с другой карты, но их женщина никому сообщать не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU