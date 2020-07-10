2020-07-10T07:32:24+03:00
Происшествия

Бухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублей

Ей грозит до 12 лет тюрьмы и крупный штраф
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублейБухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Братске завершено расследование в отношении 36-летней местной жительницы, которую обвиняют в получении взятки. По версии следствия, работая главным бухгалтером в школе, женщина с июня 2016 года по ноябрь 2018 года, получила от предпринимателя 390 тысяч рублей. За эти деньги она заключила с бизнесменом договор на поставку продукции для школы. Всю сумму предприниматель переводил не только на банковский счет бухгалтера, но и на счета других людей, которых она указывала.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». На днях дело передали в Братский городской суд.

- Ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Кроме того, она может заплатить штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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