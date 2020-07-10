2020-07-10T10:47:52+03:00
Происшествия

Спасатели вылетели в Саяны на помощь группе туристов

Валун повредил обе ноги одной из членов группы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В горы Восточного Саяна вертолетом отправили группу спасателей МЧС России по Иркутской области и врача. Помощь потребовалась группе туристов, которые находятся в верховьях реки Ара-Ошей, одного из самых крупных притоков Китоя, на территории Бурятии.

«На данный момент известно, что вчера туристическая группа из пяти человек шла по тропе, когда на ноги женщины упал камень, повредив ей обе ноги. Группа остановилась, но вызвать спасателей не смогла из-за отсутствия сотовой связи. Двое человек из группы отправились на поиски связи, и только сегодня мы получили сигнал бедствия.», - рассказал начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»

Андрей Кармаданов.

Он отметил, что река Ара-Ошей находится с другой стороны горного перевала от того места, откуда поступил вызов. Это значит, что для спасения жизни туристки двое ее спутников смогла пройти через перевал, чтобы вызвать на помощь спасателей. Пострадавшая будет эвакуирована на вертолете и поступит на лечение в одну из больниц Иркутска.

Андрей Кармаданов, начальник Поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:

ИСТОЧНИК KP.RU

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