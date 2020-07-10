Более 22 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая

10 Июль 2020 2020-07-10T12:48:05+03:00

Ее выплатили тем, кто потерял посадки в наводнении 2019 года

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев недавно поручил выплатить компенсацию за потерю урожая пострадавшим в наводнении 2019 года. Поручение исполнено. Средства переведены на счета граждан в полном объеме.

Напомним, паводок нанес серьезный ущерб приусадебным участкам и сельхозугодиям. В январе 2020 года Игорь Кобзев подписал указ о единовременных выплатах – по 10 тысяч рублей для жителей районов, у которых из-за подъема грунтовых вод погиб урожай. На это из областного бюджета было выделено 135 млн рублей. Однако в процессе сбора документов оказалось, что за выплатами обратилось больше людей, чем предполагалось изначально. Заявления на компенсацию подали более 22 тысяч человек.

В конце июня Игорь Кобзев поручил министерствам оперативно провести работу по изысканию в областном бюджете дополнительных 83 млн рублей для оставшихся выплат. И они были найдены.

«Удовлетворен совместной работой: вникли в ситуацию, персонально разбирались с каждым обращением. Нам важно держать руку на пульсе по решению вопросов жителей территорий, пострадавших от паводка. Задачу по сохранению социальной стабильности в этих районах никто не снимал, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев».

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ИСТОЧНИК KP.RU