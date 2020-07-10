Спасатели вывезли туристку, получившую травму в горах Восточного Саяна

10 Июль 2020 2020-07-10T15:17:10+03:00

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Иркутские спасатели успешно завершили операцию по спасению пострадавшей туристки, которая получила травму во время похода в горах Восточного Саяна. Напомним, на обе ноги 36-летней женщины упали горные камни. Все произошло в верховьях реки Ара-Ошей, на тропе, по которой женщина шла вместе с друзьями. После этого группе пришлось остановиться в месте, где нет сотовой связи.

Чтобы вызвать помощь, двум товарищам травмированной женщины пришлось преодолеть перевал, и только спустя сутки, найдя связь, туристы сообщили о ЧП в МЧС. Выяснилось, что мужчины даже не знали номер телефона спасательной службы. Его им подсказали другие туристы, встретившиеся на пути. После сигнала бедствия на помощь пострадавшей вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

- Группу мы нашли сразу же по координатам, которые нам сообщили звонившие, на высоте более 2 тысяч метров, - рассказал начальник Поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов. Рядом с пострадавшей не нашлось подходящего места для посадки вертолета, поэтому ее пришлось нести на носилках по сложной местности Как таковой туристической тропы там нет, просто горный склон. Однако женщину удалось благополучно погрузить в вертолет в месте, где он смог приземлиться.

По прилету в Иркутск туристку передали врачам Иркутского областного центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU