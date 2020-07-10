2020-07-10T15:17:10+03:00
Происшествия

Спасатели вывезли туристку, получившую травму в горах Восточного Саяна

На помощь пострадавшей вылетал вертолет Ми-8
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Спасатели вывезли туристку, получившую травму в горах Восточного Саяна. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Спасатели вывезли туристку, получившую травму в горах Восточного Саяна. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Иркутские спасатели успешно завершили операцию по спасению пострадавшей туристки, которая получила травму во время похода в горах Восточного Саяна. Напомним, на обе ноги 36-летней женщины упали горные камни. Все произошло в верховьях реки Ара-Ошей, на тропе, по которой женщина шла вместе с друзьями. После этого группе пришлось остановиться в месте, где нет сотовой связи.

Чтобы вызвать помощь, двум товарищам травмированной женщины пришлось преодолеть перевал, и только спустя сутки, найдя связь, туристы сообщили о ЧП в МЧС. Выяснилось, что мужчины даже не знали номер телефона спасательной службы. Его им подсказали другие туристы, встретившиеся на пути. После сигнала бедствия на помощь пострадавшей вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

- Группу мы нашли сразу же по координатам, которые нам сообщили звонившие, на высоте более 2 тысяч метров, - рассказал начальник Поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов. Рядом с пострадавшей не нашлось подходящего места для посадки вертолета, поэтому ее пришлось нести на носилках по сложной местности Как таковой туристической тропы там нет, просто горный склон. Однако женщину удалось благополучно погрузить в вертолет в месте, где он смог приземлиться.

По прилету в Иркутск туристку передали врачам Иркутского областного центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вывезли туристку, получившую травму в горах Восточного Саяна
Иркутская область опустилась на 27 место во всероссийском рейтинге преступности
Более 22 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая
Спасатели вылетели в Саяны на помощь группе туристов
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»
Мошенники уговорили ангарчанку поставить приложение и списали 142 тысячи
Бухгалтер школы из Братска пойдет под суд за получение взятки в 390 тысяч рублей
Сыщики из Нижнеудинска разоблачили сообщившую о грабеже работницу почты
Дорожку для пешеходов оборудовали на Ушаковском мосту Иркутска
Еще три человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 206 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Режим самоизоляции продлен в Иркутской области
Водителя приговорили к 3 годам колонии из-за смерти пассажира, выпавшего из салона его автомобиля
МЧС: грозы и град ожидаются 10 июля в Иркутской области
ЕГЭ по математике 10 июля сдают выпускники Иркутской области
Ангарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Десять тысяч бюджетных мест приготовили для абитуриентов вузы Иркутска
Полицейский патруль в Братске вычислил грабителей методом Шерлока Холмса
Режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области снимут 9 июля
Три дня пожилая сибирячка через таксистов передавала деньги мошеннику
Сибиряк добился возврата денег за отмененные из-за коронавируса авиаперелеты
Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
211 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Отключение холодной воды в Свердловском округе Иркутска с 16 июля 2020: полный список улиц
Движение транспорта ограничат по улице 6-ой поселок ГЭС в Иркутске
Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок или денежную компенсацию
Извращенца, который показал 7-летней девочке половые органы, разыскивают в Иркутске