Больше 10 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области

11 Июль 2020 2020-07-11T05:30:41+03:00

За сутки на 11 июля их число выросло на 209

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Коронавирус в Иркутской области продолжает наступать. На 11 июня количество заболевших уже больше 10 тысяч человек. Каждый день в Приангарье в последнее время на 200-300 заболевших растет количество случаев COVID-19. За прошедшие сутки такой диагноз подтвердился еще у 209 человек. Общее число случаев заражения в области с начала апреля - 10094.

«В больницах Иркутской области находится 1443 пациента с коронавирусом, 87 из них - в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2629 человек лечатся амбулаторно».

Есть и хорошие новости: 5882 заразившихся удалось вылечить. Это уже больше 50% от всех случаев заражения, значит, понемногу, но выздоравливаем. Только за истекшие сутки выписались из больниц 155 жителей.

Увы, в регионе и на 11 июля не обошлось без смертей. Общее число скончавшихся от коронавируса в Иркутской области на сегодня - 140: из них 76 умерли от коронавируса, еще 64 заразившихся от иных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU