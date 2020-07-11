Число выздоровевших от коронавируса в Иркутской области выросло до 5882

11 Июль 2020 2020-07-11T05:33:48+03:00

По данным правительства региона, за сутки на 11 июля излечились еще 155

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Хорошая новость. Число выздоровевших от коронавируса в Иркутской области на 11 июля увеличилось еще на 155. А общее число тех, кто справился с болезнью и приобрел иммунитет к ней, сегодня равно 5882. Это последние данные, которые приводит правительство Иркутской области. Повод порадоваться - ведь процент вылечившихся уже больше 50%.

Конечно, COVID-19 не сдается. Ежедневные анализы, а их проводят около пяти тысяч в день, и всего проверили почти 300 тысяч жителей региона, выявляют новых больных. Только за прошедшие 24 часа диагноз подтвердился еще у 209 человек. Общее число случаев заражения в регионе - 10094.

«В больницах Иркутской области сейчас лечат 1443 пациента с коронавирусом, 87 из них - в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – «Еще 2629 помощь оказывается амбулаторно».

К сожалению, не удается обойтись и без потерь. Общее число жертв COVID-19 в области - 140: из них жизни 76 унес именно коронавирус, а 64 заразившихся погибли от иных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU