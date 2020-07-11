11 Июль 2020 2020-07-11T07:13:46+03:00

ГУ МВД разыскивает мужчину, который похитил деньги из машины в центре Иркутска. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Вора, который вытащил среди бела дня деньги, оставленные законным владельцем в салоне автомобиля, разыскивают в Иркутске. Известны некоторые подробности кражи, которая произошла почти две недели назад и описание подозреваемого. О какой конкретно сумме идет речь, не сообщается.

"30 июня около 12.50 неизвестный мужчина совершил хищение денежных средств из салона иномарки, припаркованной у дома 5 по улице Чехова областного центра", - уточняют обстоятельства в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, кожа смуглая, волосы темные. Был одет: футболка «Поло» с полосками серого и голубого цвета, темные брюки, серую бейсболку, туфли черного цвета.

Всех, кто что-либо знает или слышал о подозреваемом, просят сообщить об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU