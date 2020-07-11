ГУ МВД разыскивает мужчину, который похитил деньги из машины в центре Иркутска
Вора, который вытащил среди бела дня деньги, оставленные законным владельцем в салоне автомобиля, разыскивают в Иркутске. Известны некоторые подробности кражи, которая произошла почти две недели назад и описание подозреваемого. О какой конкретно сумме идет речь, не сообщается.
"30 июня около 12.50 неизвестный мужчина совершил хищение денежных средств из салона иномарки, припаркованной у дома 5 по улице Чехова областного центра", - уточняют обстоятельства в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, кожа смуглая, волосы темные. Был одет: футболка «Поло» с полосками серого и голубого цвета, темные брюки, серую бейсболку, туфли черного цвета.
Всех, кто что-либо знает или слышал о подозреваемом, просят сообщить об этом в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU