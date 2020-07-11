2020-07-11T09:06:53+03:00
Происшествия

Девять взрослых и ребенок спасены на пожаре в Усолье-Сибирском

Пьяный хозяин одной из квартир уронил сигарету на диван
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Девять взрослых и ребенок спасены на пожаре в Усолье-Сибирском.Девять взрослых и ребенок спасены на пожаре в Усолье-Сибирском.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Девять взрослых и ребенок спасены на пожаре в городе Усолье-Сибирском. Они оказались заперты в дымовой ловушке и без помощи пожарных не могли покинуть свои квартиры. К счастью, обошлось без жертв. При этом сама причина появления огня банальна и справиться с ней можно было самостоятельно.

"Хозяин находился на месте в состоянии алкогольного опьянения. В квартире горел диван. Пожарные в считанные минуты потушили огонь на площади 4 кв.м. В результате закопчены стены и потолок комнаты по всей площади", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожарные напоминают:

«В случае пожара на первых этажах весь дым скапливается на верхних. Так как окна в подъездах в основном пластиковые и не открывающиеся, дым проникает в квартиры! Он очень токсичен, это может привести к смерти человека. Снизить вдыхаемое количество отравляющих веществ при задымлении поможет мокрая ткань, через которую можно дышать.»

Понятно, что если бы владелец квартиры был трезв, то пожара, в результате которого в дыму оказался целый подъезд, просто не случилось бы.

Если бы даже от брошенного окурка диван и загорелся, то потушить его не стоит больших усилий. Однако в этом конкретном случае, оказавшись в дыму, соседи, а не сам этот человек, вызвали пожарных.

«В случае пожара на первых этажах весь дым скапливается на верхних этажах. Так как окна в подъездах в основном пластиковые и не открывающиеся, дым проникает в квартиры! Дым очень токсичен, поэтому нахождение в нем более одной минуты может привести к смерти человека! Снизить вдыхаемое количество отравляющих веществ при задымлении поможет мокрая ткань, через которую можно дышать при несильном задымлении. Сообщите о своем местонахождении криками, привлеките внимание спасателей любым способом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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