2020-07-11T11:09:21+03:00
Происшествия

Фиктивная прописка 8 человек обернулась для жителя Бодайбо уголовным делом

Дело будет рассматривать мировой суд
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Фиктивная прописка 8 человек обернулась для жителя Бодайбо уголовным делом.Фиктивная прописка 8 человек обернулась для жителя Бодайбо уголовным делом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Наверняка 29-летний житель Бодайбо, оформляя фиктивную прописку для каждого из семи приезжих и своего приятеля, считал, что ничего чересчур предосудительного он не делает. Так, немного нарушает закон, но ничего страшного. Сейчас ему приходится знакомиться с другой точкой зрения на это. Заместителем прокурора города Бодайбо утверждено обвинительное постановление по его уголовному делу.

"Полицией установлено, что мужчина с ноября 2019 года по май 2020 года по просьбе знакомых, бесплатно, фиктивно зарегистрировал 5 граждан Российской Федерации и 2 иностранных граждан, а также поставил на учет 1 приятеля по месту своего жительства в жилом помещении в городе Бодайбо", - сообщает подробности пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Безусловно, он был в курсе, что все эти люди жить в его квартире не будут. За фиктивную регистрацию и постановку на учет ему придется ответить в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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