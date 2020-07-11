Прокуратура назвала причины гибели группы Дятлова в 1959 году на Урале

11 Июль 2020 2020-07-11T14:55:01+03:00

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Уже больше 60 лет назад, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, студентов уральского политеха, которые ушли в поход под руководством Игоря Дятлова. Группа погибла при загадочных обстоятельствах, разгадке которых посвящен проекта "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

Эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" разобрал основные теории гибели туристов, которые обсуждаются по сей день. Так, он заявил, что микроклиматологи отвергли версию о том, что причиной гибели туристов группы Дятлова на перевале мог быть ураган. Кроме этого, не было в этом районе и землетрясений.

Как выяснилось, все же в гибели группы виновата лавина. Но не только она.

- 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Когда группа шла по восточному склону, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах под, - рассказал Андрей Курьяков.

Он отметил, что Золотарев прекрасно понимал, насколько рискованно ставить палатку именно здесь. Началась лавина. Она не накрыла всех туристов, но палатку, трос и стойку положило одновременно. Откуда разрезы в палатке? Эксперты считают, что, скорее всего, Золотарев скомандовал это сделать. И такое решение было оптимальным. Они выскочили и это был путь к спасению. Палатку пытались тащить за собой, приводит слова эксперта сайт kp.ru.

Дальше вмешалась природа. Они ушли к горной гряде, это 50 метров. Видимость была 6-11 метров и палатку они не нашли. Группа спускается вниз, к кедру. А в горах резко портится погода – ветер до 20 м\с, с порывами до 35, холод. Костер, который они разожгли, погас через 1, 5 часа. Каждый пытается спастись, как может. Увы. Эксперты считают, что шансов выжить у них уже не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/789933" frameborder="0"></iframe> Эксперт-юрист Андрей Курьяков - о причинах трагедии на перевале Дятлова..

ИСТОЧНИК KP.RU