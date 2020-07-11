2020-07-11T16:11:46+03:00
Общество

Отключение света в Иркутске 13 июля: кто останется без электроэнергии

По каким адресам будет отключение света в Иркутске 13 июля
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Отключение света в Иркутске 13 июля: кто останется без электроэнергии.Отключение света в Иркутске 13 июля: кто останется без электроэнергии.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Отключение света в Иркутске 13 июля захватит не только городские микрорайоны, но и пригород. Без электроэнергии останутся дома в Правобережном округе, причем кому-то придется обходиться без возможности включить чайник или телевизор, а того важнее -компьютер с 9 утра до 13. 00, как в некоторых домах по улицам Петрова, Рабочего Штаба, а кому-то - практически на весь рабочий день. До 17.00 придется остаться без этой возможности жителям улиц Напольной, Каштаковской. Освобождения. Чтобы сориентироваться, смотрите адреса на фото.

Отключение света в Иркутске 13 июля: Правобережный округ.

Отключение света в Иркутске 13 июля: Правобережный округ.

"Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу. Приносим извинение за доставленные неудобства. В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен", - предупреждают энергетики в официальных аккаунтах "Свет38".

Кроме Правобережного округа, в Иркутске 13 июля отключение света коснется Первомайского. В домах 11 и 13 электричество отключат с 9 утра до 17 вечера. Кроме того, в список попали адреса садоводств в Смоленщине, поселок Искра, три садоводства по Голоустненскому тракту -Зеленый сад, Лесовик и Соболь.

Отключение света в Иркутске 13 июля: Искра.

Отключение света в Иркутске 13 июля: Искра.

Отключение света в Иркутске 13 июля: Смоленщина.

Отключение света в Иркутске 13 июля: Смоленщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отключение света в Иркутске 13 июля: кто останется без электроэнергии
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